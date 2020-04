Autofahrerin streamte Polizeieinsatz nach Verkehrsunfall

Holzwickede (dpa/lnw) - Immer online: Nach einem kleinen Verkehrsunfall in Holzwickede hat eine 43 Jahre alte Autobesitzerin die Unfallaufnahme durch die Polizei live im Internet übertragen. Nach Angaben einer Zeugin war ihr Wagen am Dienstag auf ein davor abgestelltes Fahrzeug gerollt und hatte dabei einen geringen Sachschaden verursacht. Während der Aufnahme sei die Frau an der Unfallstelle erschienen und habe die polizeilichen Maßnahmen live in einem sozialen Netzwerk gestreamt, teilte die Kreispolizei Unna mit.

Von dpa