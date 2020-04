Wohlfahrt: Zeltplätze und Turnhallen für Obdachlose öffnen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Freie Wohlfahrtspflege Nordrhein-Westfalen fordert, Obdachlosen in Freibädern, Turnhallen und auf Zeltplätzen Zugang zu Duschen und sanitären Anlagen zu gewähren. Während der Corona-Krise seien Abstandsregelungen auf Zeltplätzen viel leichter einzuhalten als in Gemeinschaftsnotunterkünften, erklärte die Landesarbeitsgemeinschaft am Dienstag in Düsseldorf.

Von dpa