Flucht vor der Polizei: Verfolgungsjagd auf Motorroller

Oberhausen (dpa/lnw) - Mit einer wilden Fahrt über Gehwege und rote Ampeln haben zwei Männer in Oberhausen mit einem Motorroller versucht, vor einer Polizeistreife zu flüchten - erfolglos. Die Beamten hätten die Männer mit Blaulicht und Martinshorn verfolgt und den Fahrer aufgefordert anzuhalten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dieser ignorierte dies und fuhr zu einer Parkanlage, an der der Streifenwagen wegen Pollern nicht weiterfahren konnte. Inzwischen beteiligten sich laut Polizei aber weitere Einsatzkräfte an der Fahndung. Sie fassten die zwei Männer kurze Zeit später.

