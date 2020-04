Laschet: Mindestens bis Sommer kein Fußball mit Publikum

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sieht keine Chance, in den nächsten Wochen zu einem normalen Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga zurückzukehren. «Eines ist klar: Ich kann mir für diese Saison keine Spiele mit Publikum mehr vorstellen», sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Düsseldorf. «Bis zum Sommer - Minimum - werden wir Spiele ohne Publikum haben - wenn wir überhaupt Spiele haben.»

Von dpa