Corona: 21 825 Infizierte in NRW: 8858 Personen genesen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Corona-Infektionen ist in NRW weiter auf nun 21 825 bestätigte Fälle gestiegen. Das berichtete das Gesundheitsministerium am Dienstag - Stand 16.00 Uhr. Am Montagnachmittag seien es 20 814 Infizierte gewesen. Die Todesfälle im Land nahmen von 297 auf 363 gemeldete Verstorbene zu. Erstmals bezifferte das Ministerium auch die Gesamtzahl der Genesenen - das waren 8858 Personen in Nordrhein-Westfalen.

Von dpa