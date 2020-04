Ministerium bereitet Szenarien für Abschlussprüfungen vor

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Schulministerium bereitet Notfall-Szenarien für Abschlussprüfungen in Nordrhein-Westfalen vor, falls der Schulbetrieb in der Corona-Krise länger gestört bleibt. Sollten die Abiturprüfungen trotz des neuen Zeitplans ab 12. Mai nicht wie vorgesehen ablaufen können oder sogar abgebrochen werden müssen, «könnte sich die Vergabe der allgemeinen Hochschulreife nach anderen Regelungen richten», heißt es in einem Bericht des Ministeriums für die Sitzung des Landtags-Schulausschusses am Mittwoch. «Darüber beraten die Länder derzeit in der Kultusministerkonferenz.»

Von dpa