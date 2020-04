Frau stürzt beim Putzen aus dem Fenster

Porta Westfalica (dpa/lnw) - Beim Fensterputzen ist eine 33-Jährige im ostwestfälischen Porta Westfalica aus dem ersten Obergeschoss gefallen. Nach dem Sturz kam sie schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Eine 22-jährige Nachbarin aus dem Erdgeschoss des Zweifamilienhauses hatte Hilferufe gehört und die 33-Jährige im Garten gefunden, so ein Polizeisprecher. Die Frau soll vor dem Sturz am Montagnachmittag die Balance verloren haben. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Von dpa