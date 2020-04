U19-Nationaltrainer sieht keine Probleme bei Moukoko

Die Deutsche Fußball Liga hatte zuletzt das Mindestalter für Bundesligaspieler von 17 auf 16 gesenkt. Moukoko, der bereits in der A-Jugend des BVB spielt und in der Junioren-Bundesliga bislang 34 Tore in 20 Spielen geschossen hat, könnte demnach noch in diesem Jahr für die Dortmunder Profis spielen. Der Deutsch-Kameruner wird im November 16 Jahre alt. «Es ist wichtig, dass wir vernünftig mit der Sache umgehen. Ein junger Spieler muss zunächst verarbeiten, wenn er so früh schon reingeworfen wird», sagte Streichsbier.

Bei Moukoko macht er sich aber keine Sorgen: «Ich glaube aber, auch wenn wir gute Talente haben, dass es am Ende nur ganz wenige 16-Jährige schaffen werden. Youssoufa kann einer davon sein.»