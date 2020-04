Duisburg (dpa/lnw) - Die Stadt Duisburg richtet ab Donnerstag ein zentrales Corona-Testzentrum und eine medizinische Sichtungsstelle an der MSV-Arena an der Wedau ein. Alle bislang betriebenen Sichtungs- und Testeinrichtungen werden aufgelöst und stehen von Donnerstag an nicht mehr zur Verfügung. Dies teilte die Stadt Duisburg am Mittwoch mit.

Von dpa