NRW lässt Schutzmasken nun exklusiv in Bielefeld produzieren

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen lässt in der Corona-Krise nun Schutzmasken exklusiv von einem Bielefelder Unternehmen produzieren. Täglich würden 320 000 Masken nur für NRW von der Firma gefertigt, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. Dennoch sei das nur ein «Tropfen auf dem heißen Stein». Das Land sei dabei, weitere Unternehmen für die Maskenproduktion zu finden. NRW wolle einen «erheblichen Anteil der Produktion von Schutzkleidung» im eigenen Land fertigen. Denn auf den internationalen Märkten gebe es in vielen Bereichen «Wild West»-Methoden. NRW habe bereits 3,7 Millionen Schutzmasken landesweit ausgeteilt.

Von dpa