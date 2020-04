Quarantäne-Empfehlung nach Reisen: Noch kein Entschluss

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen hat noch nicht über die Empfehlung des Corona-Krisenkabinetts an die Bundesländer entschieden, Auslandsrückkehrer 14 Tage in Quarantäne zu schicken. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) äußerte sich am Mittwoch eher distanziert. «Wir sind gerade dabei zu überlegen, was eine sinnvolle Lösung ist», sagte er in Düsseldorf.

Von dpa