Nordrhein-Westfalen: Anstieg der Kurzarbeit schwächt sich ab

Withake betonte, er rechne damit, dass sich in Nordrhein-Westfalen in den nächsten Wochen weitere Firmen für den Schritt in die Kurzarbeit entscheiden werden. Doch mit einem weiteren großen Anstieg - vergleichbar dem der vergangenen fünf Wochen - sei nicht mehr zu rechnen. «Zum einen geht die Zahl der neuen Anzeigen täglich zurück. Und zum anderen sehen wir, dass auch der allgemeine Beratungsbedarf der Firmen spürbar abnimmt.» Die schnelle Bearbeitung des Kurzarbeitergeldes habe jetzt die höchste Priorität in allen Agenturen für Arbeit.