Wissenschaftler: Alten- und Pflegeheime weiter schützen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bewohner von Alten- und Pflegeheimen müssen in der Corona-Krise nach Ansicht von Hygiene-Professor Martin Exner weiter streng geschützt werden. In bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens könne man unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln die Auflagen zwar «kontrolliert zurückfahren», sagte der Bonner Wissenschaftler am Donnerstag. Aber in Alten- und Pflegeheimen müsse aber weiterhin eine «restriktive Politik» aufrechterhalten werden.

Von dpa