Hund sorgt für Küchenbrand in Lennestadt

Lennestadt (dpa/lnw) - Ein Hund hat im Sauerland wohl versehentlich einen Herd angeschaltet und dadurch einen Brand verursacht. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Weil das Tier zum Zeitpunkt der Brandentstehung am Mittwochmittag alleine in der Wohnung in Lennestadt im Kreis Olpe war, geht die Polizei davon aus, dass es mit den Vorderbeinen auf den Herd kletterte und dabei das Gerät anschaltete. Es entzündete sich darauf abgestelltes Essen.

Von dpa