Erst am Montag dieser Woche soll er die beiden jüngsten Überfälle begangen haben, wie die Polizei Essen am Donnerstag berichtete. Dabei soll er am Abend maskiert und mit einer Schusswaffe bewaffnet über eine Balkontür in eine Wohnung eingedrungen sein und sofort auf die Bewohnerin eingeschlagen haben. Die Frau leistete massiven Widerstand und biss dem Angreifer mit großer Kraft in die linke Hand. Er flüchtete, als der Ehemann seiner Frau zu Hilfe kam. Die Bissspuren seien am Festnahmetag noch deutlich erkennbar gewesen, berichtete die Polizei. Noch am Montagabend soll er auf einen Taxifahrer eingeschlagen und versucht haben, dessen Einnahmen an sich zu reißen.

Bei den Überfällen soll er mehrfach eine Schusswaffe benutzt haben. Die Ermittler werfen ihm etwa vor, bei der ersten Tat der Serie die Waffe an den Kopf des Taxifahrers gehalten und abgedrückt zu haben. Weil es sich um eine Platzpatrone handelte, wurde der Fahrer nur leicht verletzt. Geprüft werde nun, ob er Festgenommene noch für weitere Straftaten verantwortlich sein könnte.