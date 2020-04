Kreuztal (dpa/lnw) - Nachdem ein Mann (46) in Kreuztal (Landkreis Siegen-Wittgenstein) bei einem Familienstreit durch einen Messerstich in den Rücken schwer verletzt wurde, ist der Sohn (20) in Untersuchungshaft gekommen. Das teilten Staatsanwaltschaft und die Polizei am Donnerstag mit.

Von dpa