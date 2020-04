Online-Führung durch Zeche Zollverein am Ostersonntag

Essen (dpa/lnw) - Die Zeche Zollverein lädt am Ostersonntag zu einer Führung ein - natürlich nur im Internet. Die Welterbestätte nimmt am «Digitalen Wochenende der Museen» von Facebook teil. Virtuelle Besucher können sich ab 14.00 Uhr online eine aufgezeichnete Videoführung ansehen, in der ein ehemaliger Bergmann aus seinem früheren Arbeitsleben erzählt. An der Aktion nehmen am Sonntag auch das Olympiamuseum in Köln (12.00 Uhr) und das Fußballmuseum in Dortmund (18.00 Uhr) teil. Alle Videos können auch später noch angeschaut werden.

Von dpa