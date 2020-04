Wie die Stadt Aachen am Donnerstag mitteilte, wurden die Beamten am Mittwoch wegen einer Ruhestörung in den Stadtteil Burtscheid gerufen. Dort trafen sie sechs teilweise alkoholisierte Personen zwischen 17 und 28 Jahren an. Nach Angaben der Stadt wiesen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes die Gruppe auf die Ruhestörung, sowie die Corona-Schutzverordnung hin. Dabei sei der 17-Jährige aggressiv geworden. Auch ein 28-Jähriger sei den Einsatzkräften sehr nahe genommen. Als die Beamten ihn zurückdrängten, habe der 17-Jährige dem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er erlitt eine Prellung und blieb zunächst dienstunfähig.

Die hinzugerufene Polizei nahm den jungen Mann in Gewahrsam. Dabei wurde eine Polizistin leicht verletzt. Gegen den 17-Jährigen wurde Strafanzeige gestellt.