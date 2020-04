Fortuna Köln: Kerzen-Verkauf und Gottesdienst im Stadion

Die Kerzen, die als Zeichen für Hoffnung und Solidarität stehen sollen, kosten mit Bezug auf das Gründungsjahr der Fortuna 19,48 Euro und tragen des Abbild des 2015 verstorbenen Ehrenpräsidenten Klaus Ulonska. Der frühere Staffel-Europameister im Sprint und langjährige Fortuna-Präsident zündete vor jedem Spiel eine Kerze in der Kirche in der Kupfergasse an.