Laschet: «Weitermachen, durchhalten, Abstand halten»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat vor den Ostertagen erneut das Einhalten der Kontaktregeln gegen die Verbreitung des Coronavirus gefordert. «Wir erleben Ostertage wie wir sie noch nie hatten», sagte Laschet in einer am Freitag per Twitter verbreiteten Videobotschaft. Das Zusammensein mit Familie und Freuden und andere liebgewordene Traditionen könnten in diesem Jahr nicht stattfinden.

Von dpa