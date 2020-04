Passant findet Kriegsbombe am Rhein: Entschärfung am Samstag

Köln (dpa/lnw) - In Köln hat ein Spaziergänger am Rhein eine Weltkriegsbombe entdeckt. Die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe solle noch am Samstag entschärft werden, teilte die Stadt mit. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst und das Ordnungsamt seien vor Ort. Auch der auf der anderen Rheinseite in Leverkusen ansässige Chemieproduktionsstandort Chempark sei betroffen. Der vorläufige Gefahrenbereich wurde mit einem Radius von 750 Metern festgelegt. 151 Menschen müssten evakuiert werden, erklärte das Ordnungsamt. Während der Entschärfung werde der Schiffsverkehr auf dem Rhein gestoppt.