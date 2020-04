Weniger Verkehr an Grenzen zu Belgien und den Niederlanden

Aachen (dpa) - An den Grenzen zwischen den Niederlanden, Belgien und Nordrhein-Westfalen gibt es am Osterwochenende wegen der Corona-Krise nur wenig Verkehr. «Im Großen und Ganzen» würden sich die Menschen an den Appell der Innenminister von NRW und den Niederlanden halten, an Ostern nicht in das Nachbarland zu fahren, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Samstagmittag auf Anfrage. Die Grenze zu den Niederlanden und nach Belgien ist geöffnet. Es gibt an den Osterfeiertagen punktuelle Kontrollen.

Von dpa