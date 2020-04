Rehhagel würdigt Ex-Schützling Völler: «Vollblutstürmer»

Berlin (dpa) - Der ehemalige Bundesliga-Trainer Otto Rehhagel hat seinen einstigen Spieler Rudi Völler zu dessen 60. Geburtstag am Ostermontag gratuliert. «Du warst ein richtiger Mittelstürmer, eine echte 9», würdigte Rehhagel ihn in einem Brief in der «Bild am Sonntag». Völler sei Vorbereiter und Vollstrecker in einer Person gewesen, antrittsschnell und kopfballstark, habe links wie rechts schießen können. «Und Du bist immer mutig vorne reingegangen. Kurzum: Du warst auf allen Gebieten ein Vollblutstürmer.»

Von dpa