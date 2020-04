Aachen beklagt vermehrt Verstöße gegen Kontaktverbot

Aachen (dpa/lnw) - Am Karsamstag haben in Aachen vermehrt Gruppen gegen das Corona-Kontaktverbot verstoßen, sich auf Plätzen getroffen oder in Parks gegrillt. Nach Angaben der Stadt von Ostersonntag wurden 30 Verfahren nach Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Zusammen mit der Polizei löste das städtische Ordnungsamt außerdem eine nicht genehmigte Demonstration auf. Rund 25 Personen hatten sich laut Mitteilung an einem Brunnen widerrechtlich versammelt.

Von dpa