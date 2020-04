Kühlere Temperaturen und Regen am Ostermontag

Offenbach (dpa/lnw) - Am Ostermontag wird es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes mit Höchstwerten zwischen 9 und 13 Grad in Nordrhein-Westfalen deutlich kühler. Dazu kommt zunächst von Nord nach Süd durchziehender Regen, am Nachmittag Auflockerungen und Sonne. Dabei bläst mäßiger bis frischer Wind mit einzelnen starken Böen. In der Nacht zu Dienstag ist es meist niederschlagsfrei, und es herrscht verbreitet leichter Frost in Bodennähe bei Temperaturen von plus 2 bis minus 1 Grad, im Bergland bis minus 3 Grad.

Von dpa