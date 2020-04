Vermisster 68-Jähriger tot aufgefunden

Lichtenau (dpa/lnw) - Ein 68 Jahre alter Mann, der seit Februar im Kreis Paderborn vermisst wurde, ist am Sonntag tot in einem Feld gefunden worden. Die Todesursache war zunächst unbekannt, wie die Polizei am späten Sonntagabend mitteilte. Der 68-Jährige litt den Angaben zufolge unter Demenz. Er war aus einem Seniorenheim in Lichtenau verschwunden und am 20. Februar als vermisst gemeldet worden. Die Polizei hatte unter anderem mit einem Hubschrauber und einer Rettungshundestaffel nach dem Mann gesucht. Ein Spaziergänger entdeckte die Leiche demnach am Sonntagnachmittag.

Von dpa