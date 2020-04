Über 50 Autoreifen zerstochen: Zwei Tatverdächtige

In der Nacht zum 5. April war in einem Ahlener Wohngebiet an über 50 Autos jeweils ein Reifen zerstochen worden. Den Sachschaden schätzte die Polizei im fünfstelligen Bereich ein. Schon in der Nacht zum 19. März hatten Unbekannte in Ahlen die Reifen an 17 Wagen beschädigt. Die beiden Männer bestritten, auch dafür verantwortlich zu sein.