46-Jähriger tot neben Fahrrad gefunden

Nümbrecht (dpa/lnw) - Ein 46 Jahre alter Mann ist in Nümbrecht im Oberbergischen Kreis tot neben seinem Fahrrad gefunden worden. Eine Autofahrerin sah den Mann am frühen Samstagmorgen auf einer Grünfläche neben der Straße liegen, teilte die Polizei am Montag mit. Rettungskräfte versuchten demnach noch, den Mann zu reanimieren. Die Polizei geht davon aus, dass der 46-Jährige mit seinem Rad gestürzt ist. Die genaue Todesursache war jedoch zunächst unklar. Ob eventuell ein internistischer Notfall der Grund für den Sturz war, soll eine Obduktion zeigen.

