Zwei kleine Mädchen bei Autounfall verletzt

Köln (dpa/lnw) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 4 sind am Sonntagnachmittag zwei Mädchen im Alter von einem und neun Jahren verletzt worden. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Lebensgefahr habe nicht bestanden. Nach Angaben der Polizei war die 31 Jahre alte Mutter der beiden Mädchen in Fahrtrichtung Olpe unterwegs, als ihren Angaben zufolge in Höhe Frankenhorst das vor ihr fahrende Auto plötzlich abbremste. Die 31-Jährige habe daraufhin ebenfalls abrupt abgebremst. Ein 22 Jahre alter Autofahrer bremste auch noch, konnte einen Aufprall aber nicht mehr verhindern. Er fuhr hinten auf das Auto der 31-Jährigen auf.

Von dpa