Auto erfasst Motorradfahrer: 56-Jähriger stirbt

Hünxe (dpa/lnw) - Ein Motorradfahrer ist in Hünxe (Kreis Wesel) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 55 Jahre alte Autofahrer habe am Montag beim Abbiegen den 56 Jahre alten Motorradfahrer übersehen, teilte die Polizei mit. Dieser zog sich bei der Kollision so schwere Verletzungen zu, dass er trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen in einem Weseler Krankenhaus starb. Der Autofahrer blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.

Von dpa