Mülheim an der Ruhr (dpa/lnw) - In Mühlheim an der Ruhr sind bei zwei Bränden am Montag eine Frau verletzt und zwei Katzen gerettet worden. Am Nachmittag brach im Keller eines Wohnhauses in der Nähe einer Sauna ein Feuer aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Hausbewohnerin rettete sich ins Freie. Sie kam mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar.

Von dpa