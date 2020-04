Nationalspieler Draxler spendet für Heimat-Clubs in Gladbeck

Gladbecks Bürgermeister Ulrich Roland sprach Draxler seinen Dank aus: «Für unsere Fußballvereine in Gladbeck ist es in dieser ungewissen Situation ein wichtiges Zeichen der Hoffnung. Wir freuen uns sehr, dass Julian Draxler in Zeiten der Krise an seine Anfänge im BV Rentfort zurück denkt und den Amateurfußball in unserer Stadt gezielt und tatkräftig unterstützt.»

Die Spende soll den sieben Fußballvereinen in Gladbeck ohne Antrag zugutekommen. «Wir werden durch einen fairen Verteilungsschlüssel, der sich an der Zahl der Mitglieder orientiert, sicherstellen, dass das Geld wie von Julian Draxler beabsichtigt in hohem Maße den Jugendfußball unterstützt», sagte Roland.

Über die Höhe der von Draxler gespendeten Summe vereinbarten alle Beteiligten Stillschweigen. Laut Bürgermeister Roland ist es jedoch «die höchste Spende» in seiner Amtszeit. «Es ist ein Betrag in einer spürbaren Größenordnung, der gezielt den Fußballvereinen in unserer Stadt hilft, die Einnahmeausfälle und die fortlaufenden Kosten in der Corona-Krise aufzufangen und damit dazu beiträgt, die Überlebensfähigkeit der Vereine sicherzustellen.»