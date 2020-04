Kurzschluss und Funkenflug: Diebe stehlen Stromkabel

Bergisch Gladbach (dpa/lnw) - Diebe haben in Bergisch Gladbach unter großen Gefahren für ihr Leben ein Stromkabel aus einem Bahntunnel gestohlen. Die Unbekannten schlugen in der Nacht zum Dienstag zu, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen durchtrennten sie mit einem Schneidewerkzeug ein Stück des Stromzulieferungskabels eines Gleises und legten es beiseite. Bei einem weiteren Schneideversuch sei es dann offenbar zu einem Kurzschluss gekommen, so die Polizei: Das Schneidewerkzeug verschmolz mit dem Stromkabel. Als die Beamten am Tatort eintrafen, mussten sie die Feuerwehr rufen, weil es im Tunnel Rauch, Funkenflug und kleinere Brandherde gab.

Von dpa