Auf Bekannten eingestochen: 27-Jähriger in U-Haft

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein 27-Jähriger soll in Düsseldorf versucht haben, einen sieben Jahre jüngeren Bekannten zu erstechen. Das Opfer hatte sich mit Schnitt- und Stichwunden aus einer Wohnung in der Innenstadt flüchten können und am Hauptbahnhof Polizisten angesprochen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Gegen den Deutschen sei bereits Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen worden. Er befinde sich in Untersuchungshaft.

Von dpa