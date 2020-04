Mutmaßlicher Drogendealer schlägt Polizisten bei Kontrolle

Bochum (dpa/lnw) - Bei einer Kontrolle von zwei mutmaßlichen Drogendealern hat einer der Verdächtigen zwei Zivilpolizisten am Ostermontag in Bochum leicht verletzt. Weil einer der zwei mutmaßlichen Dealer (31/28 Jahre alt) nicht kontrolliert werden und mit seinem Fahrrad flüchten wollte, hielten ihn die Ermittler fest, berichtete ein Polizeisprecher am Dienstag. Es sei zu einem Handgemenge gekommen, bei dem der 31-Jährige die zwei Polizisten jeweils leicht verletzte. Die Beamten blieben dienstfähig.

Von dpa