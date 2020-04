Jungbulle überrennt Besitzerin: Polizei erschießt ihn

Stemwede (dpa/lnw) - Die Polizei hat im ostwestfälischen Stemwede einen von der Weide entflohenen Jungbullen erschossen, der zuvor seine Besitzerin überrannt und leicht verletzt hatte. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war das Tier bereits am Abend des Karfreitags von der umzäunten Weide entwischt und unter anderem etwa zwei Kilometer auf einer Landstraße unterwegs. Die 55 Jahre alte Besitzerin kam nach dem missglückten Versuch, das Rind wieder einzufangen, in ein Krankenhaus. «Um weitere Gefahren für Menschen abzuwenden, musste das Tier letztlich von einem Polizeibeamten mit gezielten Schüssen erlegt werden», teilte die Behörde mit.

Von dpa