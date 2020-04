Kurzarbeit bei der Rheinbahn

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Rheinbahn führt in der Corona-Krise Kurzarbeit ein. Als Gründe nannte das Verkehrsunternehmen am Dienstag rückläufige Fahrgastzahlen und Einnahmen. «Die Entscheidung für Kurzarbeit trägt dazu bei, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu reduzieren und die Geschäftsfähigkeit des Verkehrsunternehmens zu sichern», teilte die Rheinbahn mit. Gemeinsam mit der Arbeitnehmerseite sei eine sozialverträgliche Lösung gefunden worden, hieß es. «Der Umfang und die Dauer der Kurzarbeit richten sich nach den an uns gestellten Anforderungen.»

Von dpa