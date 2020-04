Köln (dpa) - Carolin Kebekus (39) freut sich nach dem Ende der Corona-Krise am meisten darauf, ihre Familie und ihre Freunde wieder in den Arm zu nehmen. «Ich will bei allen auf dem Schoß sitzen», sagte die Komikerin der Deutschen Presse-Agentur in Köln. «Und ich freue mich unfassbar darauf, wieder auf einer Bühne zu stehen, vor vielen, vielen Leuten!»

Von dpa