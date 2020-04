Anstieg der Kurzarbeit schwächt sich weiter ab

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Kurzarbeit in Unternehmen in Nordrhein-Westfalen nimmt in der Corona-Krise weiter zu - steigt allerdings deutlich schwächer an als zu Beginn der Pandemie. Insgesamt hätten bis Mitte April 156.000 Betriebe Kurzarbeit angemeldet, teilte die NRW-Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mit. Damit sei die Zahl in der Woche bis zum 13. April um 16.000 neue Anzeigen gestiegen - das sind deutlich weniger als in den Wochen zuvor.

Von dpa