Burbach-Prozess um misshandelte Flüchtlinge unterbrochen

Siegen (dpa/lnw) - Im Prozess um misshandelte Flüchtlinge in einer Notunterkunft in Burbach ist die Hauptverhandlung wegen des Coronavirus unterbrochen worden. Aufgrund der erforderlichen Infektionsschutzmaßnahmen könnten die Verhandlungen am Landgericht Siegen vorübergehend nicht fortgesetzt werden, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. In dem Verfahren werde die Zeit praktisch an- und Fristen damit eingehalten. Das sei wichtig, um ein Platzen des Prozesses aus zeitlichen Gründen zu verhindern.

Von dpa