Florian Neuhaus zur Meisterfrage: «Klar, warum nicht?»

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Mittelfeldspieler Florian Neuhaus traut seinem Club nach einer möglichen Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga auch den Meistertitel zu. «Aktuell haben wir eine neue Situation. Ich glaube die Mannschaft, die die Situation am besten annimmt, hat die besten Chancen. Ich ziehe meine Gladbach-Einwände von früher zurück. Und sage jetzt und unter diesen Voraussetzungen: Klar, warum nicht?», sagte der 23-Jährige der «Bild»-Zeitung in einer Videoschalte am Mittwoch.

Von dpa