Größeres Interesse an WDR-Nachrichtensendungen durch Corona

Köln (dpa/lnw) - Die Corona-Krise beschert dem Westdeutschen Rundfunk steigendes Interesse an seinem Fernsehprogramm. Im März sei die Reichweite des WDR Fernsehens im Vergleich zum Vorjahr von 3,7 auf 4,5 Millionen Zuschauer täglich gestiegen, teilte der größte ARD-Sender am Mittwoch in Köln mit. Der Marktanteil in NRW habe von 6,7 auf 7,6 Prozent zugelegt. Die «Aktuelle Stunde» verzeichnete demnach am 17. März mit 1,8 Millionen Zuschauern und einer Reichweite von 29,1 Prozent in NRW ihre höchste je gemessene Akzeptanz. Auch die «Lokalzeit»-Ausgaben erzielten Rekord-Einschaltquoten mit einem Spitzenwert von bis zu 2,16 Millionen Zuschauern. Mehrfach lag der Marktanteil den Angaben zufolge bei über 30 Prozent.

Von dpa