Kein Regen und viel Sonne in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet ein sonniger Tag. Wie die Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, sind am Donnerstagmorgen kaum Wolken am Himmel. Im Tagesverlauf bleibt es trocken und sonnig. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 24 Grad. Auch in der Nacht zu Freitag bleibt es trocken und weitgehend klar am Himmel. Das freundliche Wetter setzt sich auch am Freitag fort. Bei 16 bis 24 Grad bleibt es laut DWD heiter und trocken. Der Wetterdienst sagt auch am Wochenende sonniges Wetter voraus.

Von dpa