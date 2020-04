Leiche in Duisburg verscharrt: Anklage wegen Totschlags

Duisburg (dpa/lnw) - Rund vier Monate nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Wald in Duisburg hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Totschlags gegen den 28-jährigen Ehemann der Frau erlassen. Eine Anwältin der Nebenklage bestätigte den Eingang der Anklage am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Das Landgericht Duisburg bestätigte den Vorgang zunächst nicht. Zuvor hatte die «BILD-Zeitung» über die Anklageerhebung berichtet.