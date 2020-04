Pierre Littbarski würde ein Spiel gern noch einmal spielen

Wolfsburg/Köln (dpa) - Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski würde ein Spiel seiner Karriere gern noch einmal wiederholen. «In Köln haben wir 1989 gegen die Bayern 1:3 und damit die Meisterschaft verloren. Es war wie ein Finale», sagte der frühere Profi des FC der «Bild»-Zeitung anlässlich seines 60. Geburtstags am Donnerstag. «Wir waren nie näher dran am Meistertitel. Im Geiste hatten wir schon die Ehrung durchgespielt, aber die Bayern an dem Tag waren cleverer.»

Von dpa