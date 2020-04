Vergewaltigung verhindert: Corona-Verdacht bei Täter

Bochum (dpa/lnw) - Ein couragierter 25-Jähriger hat in Bochum womöglich eine Vergewaltigung verhindert und den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Da der Verdacht bestehe, dass der 23-Jährige mit dem Coronavirus infiziert sei, sei ein entsprechender Test gemacht worden, erklärte die Polizei am Donnerstag. Das Ergebnis sollte am Freitag vorliegen.

Von dpa