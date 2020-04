Mops-Streit: Anwalt lehnt «abrechnenden» Gutachter ab

Münster (dpa/lnw) - Im Zivilprozess um einen gepfändeten und bei Ebay verkauften Mops gibt es Streit um einen Sachverständigen: Weil der Tierarzt aus Sicht der Kläger in seinem Gutachten mit Mopshaltern «abrechnet», sei er befangen. Das Landgericht Münster hat den eigentlich angesetzten Verhandlungstermin am 22. April erst mal abgesagt. Über den Befangenheitsantrag müsse die Kammer zunächst entscheiden, ein neuer Termin sei noch offen, so ein Sprecher.

Von dpa