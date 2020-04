Der Tatort in Wuppertal wurde am Donnerstag erneut abgesucht. Dabei setzten die Ermittler Drohnen und Polizeitaucher ein. Den Ermittlungen zufolge hatte sich die 27-Jährige im März von dem Mann getrennt, mit dem sie nach marokkanischem Recht verheiratet gewesen sei.

Am Tatabend sei sie mit dem 43-jährigen Deutsch-Marokkaner am späteren Tatort verabredet gewesen. Die Ermittler suchen weiterhin Zeugen, die beobachtet haben, was dann geschah. Der Vater des Kindes sitzt wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft.

Rechtsmediziner hatten bestätigt, dass die Marokkanerin umgebracht wurde. Die Todesursache sei «äußere Gewalteinwirkung», hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Die 27-Jährige war als vermisst gemeldet worden - kurz bevor Passanten ihre Leiche am Sonntagabend am Ufer der Wupper entdeckten. Eine zwölfköpfige Mordkommission ermittelt in dem Fall.