LSB-Präsident Klett in NRW rechnet mit Millionenverlust

Seiner Meinung nach wird es lange Zeit keinen organisierten Sport geben. «Ich würde mir wünschen, dass man Ende April einen Perspektivplan hat, wie es weiter geht. Ich selbst rechne damit, dass vieles, was mit Sport zu tun hat, dieses Jahr leider zunächst brachliegen wird», sagte Klett. «Meiner persönlichen Einschätzung nach wird es so oder so wahrscheinlich September oder Oktober werden. Wir sollten uns nicht auf den einen Tag fokussieren.»