Ministerin: Alle vor den Sommerferien wieder in die Schulen

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sollen alle Schüler bis zu den Sommerferien in die Schulen zurückkehren können. Auch wenn es wegen der coronabedingten Schutzmaßnahmen nicht fünf Tage Unterricht in der Woche mit einem vollumfänglichen Stundenplan sein könnten, sei das ein wichtiges Ziel, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag in Düsseldorf. Die Lehrer bräuchten wieder einen persönlichen Kontakt zu ihren Schülern, um auf vielfältige Probleme eingehen zu können.

Von dpa